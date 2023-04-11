Школьникам рассказали об изготовлении банковского оборудования на калужском ИТ-предприятии

Во время акции, организованной в рамках федеральной программы «Цифровая Россия», учащиеся одной из калужских школ посетили предприятие «КИТ-Инвест» и своими глазами увидели весь процесс производства современного банковского оборудования. Во время проведения круглого стола ребятам рассказали о роли современных технологий в обществе, востребованности ИТ-профессии, а также перспективах, связанных с развитием отрасли.



«IT- отрасль сегодня- перспективное направление. Именно в современных технологиях будущее нашего региона и страны в целом. Наше предприятие единственное в Калужской области, которое разрабатывает банковские терминалы. В России разрабатываются десятки тысяч проектов и уже сейчас возникает нехватка специалистов этой области. Выбирая профессию, связанную с ИТ-технологиями, например: инженер-архитектор, электронщик- схемотехник, программист и другие, не менее важные смежные профессии, вы гарантируете себе не только достойную заработную плату, но и получаете профессиональный престиж. Вы всегда будете востребованы на современном рынке труда, так как деятельность практически любого производства в нашей стране связана непосредственно с цифровизацией» - отметил депутат Законодательного собрания, координатор регионального партийного проекта "Цифровая Россия" Михаил Дмитриков.



Ученикам рассказали о том, как производится оборудование. Начиная от этапа разработки платы и её изготовления до финальной сборки продукции и написания программного обеспечения. Во время экскурсии по предприятию школьники смогли посмотреть готовую продукцию, которую собирают на производстве, им также рассказали об истории создания компании. На производственном участке каждый желающий мог попробовать самостоятельно припаять к плате дисплей для устройства безналичной оплаты.

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