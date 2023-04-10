В Калуге завершился ремонт Дома Яновских

В Калуге завершились работы по ремонту Дома Яновских - объекта культурного наследия федерального значения. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщил начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений ЧУДАКОВ.

Подрядчик ремонтировал фасад, окна и двери.

Здание на улице Воскресенской построено в XIX веке.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.