В Калуге завершился ремонт Дома Яновских
В Калуге завершились работы по ремонту Дома Яновских - объекта культурного наследия федерального значения. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщил начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений ЧУДАКОВ.
Подрядчик ремонтировал фасад, окна и двери.
Здание на улице Воскресенской построено в XIX веке.
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