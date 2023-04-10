Клещи укусили за неделю 12 жителей Калужской области

За неделю, с 3 по 9 апреля, в Калужской области жертвами клещей стали 12 человек. Среди них двое детей, сообщили в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.

Клещи проснулись в Калуге, Боровском и Сухиничском районах.

В одном случае клещ был переносчиком боррелиоза.

- В основном укусы клещами регистрируют у людей, работающих на дачных участках, посещающих леса, совершающих загородные прогулки, - прокомментировали в Роспотребнадзоре.

Калужанам рекомендуют использовать подходящую одежду и применять репелленты.

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