Клещи укусили за неделю 12 жителей Калужской области
За неделю, с 3 по 9 апреля, в Калужской области жертвами клещей стали 12 человек. Среди них двое детей, сообщили в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.
Клещи проснулись в Калуге, Боровском и Сухиничском районах.
В одном случае клещ был переносчиком боррелиоза.
- В основном укусы клещами регистрируют у людей, работающих на дачных участках, посещающих леса, совершающих загородные прогулки, - прокомментировали в Роспотребнадзоре.
Калужанам рекомендуют использовать подходящую одежду и применять репелленты.
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