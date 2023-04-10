В Калуге семь младенцев заболели гриппом
За неделю, с 3 по 9 апреля, в Калужской области зафиксировано 5940 случаев ОРВИ и 9 случаев гриппа. Это на 7,1% меньше, чем за предыдущий семидневный период, сообщили в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.
Гриппом болели только в Калуге. Среди пациентов двое взрослых и семеро детей в возрасте до двух лет.
Показатель суммарной заболеваемости на 24,3% ниже уровня порогового значения.
В больницы с ОРВИ и гриппом попали 38 калужан.
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