Стала известна судьба подростка, который пропал в Калуге 5 апреля

Вечером в воскресенье, 9 апреля, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» сообщил о завершении поисков в Калуге 17-летнего подростка.

Мальчик, который нуждается в медицинской помощи, пропал 5 апреля. В воскресенье его удалось обнаружить живым.

- Спасибо всем за репосты, - написали волонтеры.

Где именно находился мальчик, не уточняется.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.