Стала известна судьба подростка, который пропал в Калуге 5 апреля
Вечером в воскресенье, 9 апреля, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» сообщил о завершении поисков в Калуге 17-летнего подростка.
Мальчик, который нуждается в медицинской помощи, пропал 5 апреля. В воскресенье его удалось обнаружить живым.
- Спасибо всем за репосты, - написали волонтеры.
Где именно находился мальчик, не уточняется.
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