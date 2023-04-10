Долги калужан перед банками за год выросли на 6,7%

За последний год задолженность жителей Калужской области перед банками выросла на 6,7%. Такие данные в понедельник, 10 апреля, опубликовало агентство «РИА Новости».

Доля просроченной задолженности калужан по кредитам составляет 4,06%. За год она выросла на 0,3 процентных пункта.

В среднем на калужанина приходится долг перед банком в 368 тысяч рублей.

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