В Калужской области 51 человек заразился коронавирусом за сутки
За последние сутки в Калужской области зафиксирован 51 новый случай коронавируса, сообщили в понедельник, 10 апреля, в федеральном оперативном штабе.
В больницу с ковидом попали 4 калужанина.
Выздоровели 57 пациентов.
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