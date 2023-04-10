В Калужской области 51 человек заразился коронавирусом за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксирован 51 новый случай коронавируса, сообщили в понедельник, 10 апреля, в федеральном оперативном штабе.

В больницу с ковидом попали 4 калужанина.

Выздоровели 57 пациентов.

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