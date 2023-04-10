Из Калужской области выслали 19 нелегальных мигрантов
Из Калужской области еще 19 нелегальных мигрантов отправили на родину. Об этом в понедельник, 10 апреля, сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов.
15 человек выслали в Узбекистан, три – в Таджикистан, одного – в Кыргызстан.
Улетели иностранцы из московского аэропорта. Теперь в течение пяти лет им нельзя въезжать в Россию.
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