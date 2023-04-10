Губернатор Калужской области вступился за фронтового хирурга, на которого завели дело о дискредитации армии

Вечером в воскресенье, 9 апреля, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в Козельске районный суд будет рассматривать административное дело фронтового хирурга, ветерана боевых действий на Донбассе Юрия Евича. По версии следствия, он критиковал обеспечение спецоперации.

Глава региона вступился за этого человека.

- Власти порой критикуют за то, что где-то помощь была оказана не так, как хотелось бы, - отметил Шапша. - Важно услышать эти советы, проанализировать и при необходимости исправить ситуацию.

Губернатор выразил уверенность, что во всей этой ситуации правоохранительные органы разберутся и будет принято справедливое решение.

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