Юрий Моисеев поздравил работников военного комиссариата

8 апреля 1918 года Совет народных комиссаров РСФСР принял «Декрет об учреждении волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатов по военным делам». В течение года на территории Советской республики было создано 7 окружных, 39 губернских, 385 уездных и 7 тысяч волостных военных комиссариатов.

В 2023 году отмечается 105-летие военных комиссариатов России.

Со знаменательной датой сотрудников военного комиссариата поздравили Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, Городской Голова Дмитрий Денисов и депутат Гордумы, военный комиссар Калуги Андрей Иванов.

- Вы успешно выполняете самые сложные задачи, вносите огромный вклад в обеспечение обороноспособности нашей страны. Работаете надёжно, ответственно, грамотно, оказываете всестороннюю помощь ветеранам боевых действий и семьям погибших. Специальная военная операция в очередной раз доказала важность вашей работы. Спасибо вам и низкий поклон! Желаю успехов, здоровья, мира и благополучия! –обратился к собравшимся Юрий Моисеев.

Работникам военкомата были вручены медали и почётные грамоты.

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