В Калуге почти месяц ищут 40-летнего мужчину
В субботу, 8 апреля, поисковики "ЛизаАлерт" обратились к калужанам с просьбой помочь в поисках 40-летнего мужчины.
Пропал Беляев Алексей Александрович, 40 лет, город Калуга.
С 9 марта 2023 года его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего:
- рост 176 см;
- худощавого телосложения;
- светло-русые волосы;
- карие глаза.
Одежда: неизвестно.
- Алексей Беляев может находиться в вашем городе, в вашем районе! - говорят волонтеры. - Просим сообщать любую информацию о пропавшем по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 (бесплатно на территории РФ).
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