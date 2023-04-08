В Калуге почти месяц ищут 40-летнего мужчину

В субботу, 8 апреля, поисковики "ЛизаАлерт" обратились к калужанам с просьбой помочь в поисках 40-летнего мужчины.

Пропал Беляев Алексей Александрович, 40 лет, город Калуга.

С 9 марта 2023 года его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего:

- рост 176 см;

- худощавого телосложения;

- светло-русые волосы;

- карие глаза.

Одежда: неизвестно.

- Алексей Беляев может находиться в вашем городе, в вашем районе! - говорят волонтеры. - Просим сообщать любую информацию о пропавшем по телефону горячей линии 8 800 700-54-52 (бесплатно на территории РФ).

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