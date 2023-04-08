Сотрудников военного комиссариата поздравили в Калуге
В субботу, 8 апреля, городской голова Калуги Дмитрий Денисов поздравил с профессиональным праздником сотрудников военных комиссариатов.
- Военным комиссариатам — 105 лет! Поздравил всех причастных к этой непростой службе, вручил заслуженные награды. Сегодня, наряду с традиционным весенним призывом, военный комиссариат Калуги и Ферзиковского района вносит огромный вклад в военную мощь нашей страны.
С праздником! Спасибо за профессионализм!
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