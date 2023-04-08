Губернатор встретился с волонтерами Калужской области

В пятницу, 8 апреля, губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал о встрече с волонтерским активом, преимущественно женами, сестрами мобилизованных.

- Помогать тем, кто делает такое большое благородное дело, - наш долг, - сказал губернатор. - Для меня важно было узнать, какая помощь нужна самим волонтерам.

Среди основных задачи обозначили помощь древесиной для строительства блиндажей. Губернатор пообещал решить этот вопрос.

Владислав Шапша отметил, что волонтеры нашего региона наладили доставку помощи на передовую. Каждую неделю из Калужской области идут гуманитарные конвои.

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