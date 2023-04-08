В Калуге заработает асфальтный завод
В пятницу, 7 апреля, МБУ СМЭУ сообщило, что ведет подготовительные работы по запуску асфальтного завода.
Специалисты сейчас проводят настройку оборудования.
- На следующей неделе планируется запуск, - уточнило управление. - что поможет ускорить работы по ямочному ремонту.
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