В Калуге заработает асфальтный завод

В пятницу, 7 апреля, МБУ СМЭУ сообщило, что ведет подготовительные работы по запуску асфальтного завода.

Специалисты сейчас проводят настройку оборудования.

- На следующей неделе планируется запуск, - уточнило управление. - что поможет ускорить работы по ямочному ремонту.

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