Памятник Белому Биму в Калуге откроют 16 апреля
Памятник Белому Биму в Калуге откроют в 17:00 в воскресенье, 16 апреля, в рамках кинофестиваля фильмов о космосе «Циолковский». Об этом сообщили в пятницу организаторы фестиваля.
Напомним, знаменитый фильм «Белый Бим Черное ухо» снимали в нашем городе.
Памятник установят у Дома печати на улице Марата, 10. Там также появится памятный знак, посвященный произведению кинорежиссера Станислава Ростоцкого.
Изначально памятник хотели установить на улице Воскресенской, но в итоге скульптуру Бима поставят именно возле Дома печати, где снималось несколько эпизодов фильма. Сам режиссер, автор сценария по одноименной повести Станислав Ростоцкий и главный герой фильма Вячеслав Тихонов бывали в этом здании.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!