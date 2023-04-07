Памятник Белому Биму в Калуге откроют 16 апреля

Памятник Белому Биму в Калуге откроют в 17:00 в воскресенье, 16 апреля, в рамках кинофестиваля фильмов о космосе «Циолковский». Об этом сообщили в пятницу организаторы фестиваля.

Напомним, знаменитый фильм «Белый Бим Черное ухо» снимали в нашем городе.

Памятник установят у Дома печати на улице Марата, 10. Там также появится памятный знак, посвященный произведению кинорежиссера Станислава Ростоцкого.

Изначально памятник хотели установить на улице Воскресенской, но в итоге скульптуру Бима поставят именно возле Дома печати, где снималось несколько эпизодов фильма. Сам режиссер, автор сценария по одноименной повести Станислав Ростоцкий и главный герой фильма Вячеслав Тихонов бывали в этом здании.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.