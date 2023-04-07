Владислав Шапша и Геннадий Новосельцев на форуме в Калуге поблагодарили всех, кто помогает участникам спецоперации

Сегодня в КГУ им. К.Э. Циолковского прошел региональный форум гражданского участия «СВО И Калужская область», который прошел под девизом «Год вместе ради Победы».

Он собрал добровольцев, которые с первых дней поддерживают участников специальной военной операции.

В церемонии их награждения и стратегической сессии приняли участие губернатор Владислав Шапша и председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев.

До начала мероприятия они пообщались с неравнодушными людьми, которые занимаются изготовлением тактических носилок, маскировочных сетей, окопных свечей, элементов экипировки, собирают аптечки, формируют и сопровождают гуманитарные грузы, тратят свои силы и время на помощь фронту.

Всего в Калужской области собрано гуманитарной помощи на 350 млн рублей. Тысячи человек объединились в волонтерском движении.

- Я могу много перечислять всех. Я бы с удовольствием это сделал, но каждому лично сказать спасибо не получится. И все же одного человека я хочу назвать. Волонтеры бывают молодыми, бывают взрослыми, бывают и в очень уважаемом возрасте – например, 97 лет. Лилия Степановна Волкова из поселка Якшуново Дзержинского района ночью вяжет носки для наших бойцов. Спасибо Лидия Степановна Вам от всех нас. И, конечно, друзья, всем вам низкий поклон, - сказал Владислав Шапша.

Губернатор Владислав Шапша и Марина Королькова (движение «Калуга-Фронту»).

За добровольческую деятельность Благодарственными письмами Губернатора награждены депутаты Законодательного Собрания области Александр Окунев, Сослан Такаев, Виталий Ковалев, Ирина Яшанина, а также Марина Королькова, которая возглавляет движение «Калуга-Фронту». Под ее руководством волонтеры шьют одежду и бельё для бойцов, пижамы и одеяла для госпиталя в Первомайске. Это начинание поддерживают депутаты. С помощью заместителя председателя городской Думы Калуги Сергея Павлова для раскройного цеха нашли подходящее помещение. Депутаты Законодательного Собрания помогают с закупкой материалов и транспортом для доставки гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции.

- Столько хороших, светлых лиц в этом зале. Сегодня замечательный праздник – Благовещение Пресвятой Богородицы. Всех вас поздравляю, - сказал Геннадий Новосельцев.

По его словам, единство является залогом долгожданной победы.

- Очень важно, что среди волонтеров и студенты, и рабочие, и депутаты, и бабушки, и дедушки – весь наш народ. Всем низкий поклон. Всем, кто сегодня награжден мои поздравления. Самая большая благодарность – то, что результаты нашей работы доходят до людей, которые в этом нуждаются, - подчеркнул он.

За активную гражданскую позицию и большой вклад в развитие волонтерского движения в Калужской области Благодарственными письмами он наградил добровольцев Анастасию Александрову, Марию Зайцеву, Никиту Макеева, Татьяну Якуткину и Наталью Поклонскую, которая также тесно сотрудничает с объединением «Калуга-Фронту».

- Наше добровольческое движение основано при храме Тихвинской иконы Божьей Матери в Жукове, - рассказывает Наталья Поклонская. – Среди волонтеров люди самых разных возрастов. Самому младшему – 5 лет, самому старшему – 93 года. Мы шьем толстовки, балаклавы, шапки, снуды, перчатки, носки, носилки. Сейчас начинаем шить разгрузку. Собираем необходимые лекарства, марли для госпиталей. Работаем строго по запросам, чтобы не было вещей, которые там не нужны. Возим в разные точки. Работаем с несколькими организациями, в том числе с «Калуга-Фронту».

Лидером волонтерской группы при храме является его настоятель отец Александр Гольцов.

- Все идет с его благословения. Он дал нам возможность размещаться в воскресной школе. Он помогает с доставкой вещей, закупкой ткани. Он самый настоящий волонтер – не спит, не ест, все держится на нем, а мы на него равняемся, - добавила она.

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