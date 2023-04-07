Сбер и правительство Калужской области продолжат сотрудничество в реализации финансовых и социально значимых проектов

Вице-президент, председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов и губернатор Калужской области Владислав Шапша обсудили развитие крупных региональных инвестиционных и социально значимых проектов, а также приоритетные направления сотрудничества.

Самым востребованным продуктом в массовом сегменте по-прежнему остается ипотечное кредитование. По итогам 2022 года более 6,5 тысяч семей в Калуге смогли улучшить жилищные условия благодаря финансовой поддержке Сбера. Объем жилищного кредитования составил 17 млрд рублей. Несмотря на общий спад в экономике, спрос на покупку недвижимости при помощи ипотечных программ вырос на 14%. При этом банк финансирует проекты по строительству многоквартирных домов в регионе общей площадью 755 тысяч м2, что составляет 31% от общего объёма.

Предпринимателям Калужской области на развитие бизнеса предоставлено кредитов на сумму более 55 млрд рублей, в том числе 12,2 млрд рублей было выдано по программам господдержки. В целом корпоративный кредитный портфель увеличился на 19% по сравнению с предыдущим годом. Остаток привлечённых средств юридических лиц на начало текущего года составил 65,3 млрд рублей, по сравнению с предыдущим годом он увеличился на 45%. Это комплексный результат в части кредитования крупнейших компаний, предприятий сегмента регионального и муниципального бюджетов, а также индивидуальных предпринимателей.

В 2021-2022 гг. при финансовой поддержке Сбера построены две школы: в Калуге - на 1144 мест и в Обнинске - на 1125 мест. В 2023 г. будут возведены еще две школы в Калуге на 2125 мест.

Евгений Титов, вице-президент, председатель Среднерусского банка Сбербанка:

«Сбер продолжает оставаться лидером финансового сектора и надёжным партнёром Калужской области. Задачи в регионе не ограничиваются только банковскими сервисами: есть ещё потребности в жилье, транспорте, медицине, образовании. Поэтому Сбер расширил свое присутствие за пределами финансового сектора и предложил решения в других отраслях. Количество проектов комплексного развития территорий в регионе в прошлом году выросло почти в два раза - с восьми до четырнадцати. Для нас важно, чтобы жители региона имели возможность пользоваться не только банковскими сервисами, но и услугами, которые делают их жизнь комфортнее. Сегодняшняя встреча выводит наше сотрудничество на новый уровень и дает начало новым проектам, призванным внедрить в регионе самые современные технологии и улучшить качество жизни населения».

Стороны обсудили комплексные отраслевые решения: внедрение автоматизированной оплаты питания в общеобразовательных школах, транспортный проект «Карта жителя Калужской области», а также проекты с использованием инновационных решений в сфере туризма и здравоохранения.

Проект «Карта Калужанина» позволит жителям региона пользоваться широким спектром мер социальной поддержки по любой банковской карте «МИР», включая льготный проезд в общественном транспорте, программу лояльности со скидками и кешбэком и многое другое.

На встрече было подписано соглашение о сотрудничестве в области экологического, социального и корпоративного управления. Соглашение направлено на разработку и реализацию совместных инициатив и проектов по улучшению качества и охраны окружающей среды Калужской области, формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций и потенциальных инвесторов.

Владислав Шапша, губернатор Калужской области:

«У нас много совместных проектов. Мы всегда готовы работать по самым интересным и насущным для людей вопросам, а вы именно такими и занимаетесь. Мы всегда находим точки соприкосновения, чтобы реализовывать такие проекты».

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