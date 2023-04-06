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В Калужской области запретили купаться в 10 водоемах

Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 06.04.2023 19:20 0 1200
В Калужской области запретили купаться в 10 водоемах

В четверг, 6 апреля, глава управления Роспотребнадзора по Калужской области Светлана Рожкова подписала постановление «Об обеспечении санитарно- эпидемиологического благополучия в зонах рекреации в 2023 году. В этом документе рассказывается о том, что вода в реках и озерах региона не соответствует нормам. Также вводится запрет на купание в 10 водоемах.

Нельзя купаться в следующих местах:

  • Ока в черте Калуги,
  • пруд в деревне Вырка Верхняя, 
  • Рождественские пруды, 
  • Угра у моста Калуга-Воротынск и в Товарково, 
  • Яченское водохранилище,
  • Суходрев в Дзержинском районе,
  • Протва на территории Боровского и Жуковского районов, 
  • Истья на территории Боровского района, 
  • Шаня на территории Дзержинского района, 
  • озеро Резвань.

- Качество воды водных объектов, используемых в местах массового купания населения, как в установленных, так и в не установленных зонах рекреации по сравнению с 2022 годом не улучшилось, - комментируют в Роспотребнадзоре. - Наиболее высокая степень загрязнения отмечается в реке Оке в черте Калуги. Не соответствует санитарным нормам вода в пруду в деревне Вырка Верхняя, на Яченском водохронилище, на Рождественских прудах, в озере Резвань Калуги, в реке Угра (у моста Калуга-Воротынск).

Также Роспотребнадзор попросил чиновников установить в местах, где запрещено купаться, соответствующие знаки.

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Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 06.04.2023 19:20 0 1200
Тэги: общество роспотребнадзор
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