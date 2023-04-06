В Калужской области запретили купаться в 10 водоемах

В четверг, 6 апреля, глава управления Роспотребнадзора по Калужской области Светлана Рожкова подписала постановление «Об обеспечении санитарно- эпидемиологического благополучия в зонах рекреации в 2023 году. В этом документе рассказывается о том, что вода в реках и озерах региона не соответствует нормам. Также вводится запрет на купание в 10 водоемах.

Нельзя купаться в следующих местах:

Ока в черте Калуги,

пруд в деревне Вырка Верхняя,

Рождественские пруды,

Угра у моста Калуга-Воротынск и в Товарково,

Яченское водохранилище,

Суходрев в Дзержинском районе,

Протва на территории Боровского и Жуковского районов,

Истья на территории Боровского района,

Шаня на территории Дзержинского района,

озеро Резвань.

- Качество воды водных объектов, используемых в местах массового купания населения, как в установленных, так и в не установленных зонах рекреации по сравнению с 2022 годом не улучшилось, - комментируют в Роспотребнадзоре. - Наиболее высокая степень загрязнения отмечается в реке Оке в черте Калуги. Не соответствует санитарным нормам вода в пруду в деревне Вырка Верхняя, на Яченском водохронилище, на Рождественских прудах, в озере Резвань Калуги, в реке Угра (у моста Калуга-Воротынск).

Также Роспотребнадзор попросил чиновников установить в местах, где запрещено купаться, соответствующие знаки.

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