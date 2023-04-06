Председатель Заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев рассказал об итогах поездки в Беларусь

Завершился рабочий визит делегации Калужской области в Республику Беларусь. Наши представители во главе с губернатором Владиславом Шапшой провели множество встреч. Об итогах визита нам рассказал председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев.

- Закончилась наша командировка в Республику Беларусь. Все эти дни были очень насыщенные. Итоги поездки имеют для региона огромное значение. К примеру, принято решение открыть в Беларуси постоянное представительство Калужской области, - отметил он.

В рамках визита состоялись встречи калужской делегации с президентом Александром Лукашенко и премьер-министром Романом Головченко.

Встреча с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

- Александр Лукашенко подчеркнул, что основу нашего сотрудничества сегодня составляет строительная сфера. Белорусские строители возводят в Калужской области жилье и социальные объекты. Но на встрече были обозначены и другие перспективные направления взаимодействия. Особенно это касается АПК. Здесь запланировано создание высокотехнологичных ферм, дистрибьюторских и сервисных центров сельскохозяйственной техники, - рассказал Геннадий Новосельцев.

Посещение холдинга «АМКОДОР».

Представители региона посетили знаменитый «Минский автомобильный завод» и предприятие холдинга «АМКОДОР».

- По итогам намечены планы по расширению производства коммунальной техники в Калуге с участием МАЗа (этим уже занимается наш завод «Меркатор). Планируется приобрести у МАЗа более 300 современных пассажирских автобусов для Калуги (это поможет решить очень актуальную для областного центра проблему с пассажирскими перевозками). С белорусским холдингом «АМКОДОР» также обсудили перспективы сотрудничества. Регион уже приобретал здесь сельхозтехнику, но нам интересна и техника для лесоочистки, - отметил председатель Законодательного Собрания.

В Торгово-промышленной палате Республики Беларусь состоялось открытие бизнес-форума.

- Здесь представители делового сообщества двух стран обсудили возможности расширения промышленной и научно-технической кооперации, торговли, малого и среднего бизнеса. В состав нашей делегации входили представители около 20 калужских компаний, - прокомментировал спикер парламента.

Перспективное направление – сотрудничество в фармацевтической сфере и ядерной медицине.

- Эту тему мы обсудили на встрече с Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Беларусь Борисом Грызловым. У Калужской области в этой части есть уникальный опыт, которым мы готовы делиться. Росатом в Обнинске уже начал строительство крупнейшего в Европе завода по производству изотопной продукции медицинского назначения, - отметил Геннадий Новосельцев.

Калужской делегации также удалось посетить Парк высоких технологий и Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень».

- В основе проекта «Великий камень» принципы, схожие с теми, что мы закладывали в наши технопарки – это налоговые льготы для инвесторов, комфортные условия для ведения бизнеса, обеспечение площадки всей инфраструктурой. В целом подходы к развитию экономики, привлечению инвестиций сближают наш регион с братской республикой, - сказал он.

На сцене Белорусского государственного академического музыкального театра труппа Калужского областного драматического театра показала спектакль. В Минске в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимпик Арена» играла наша хоккейная юниорская команда «Калуга».

Брестская крепость.

Особо Геннадий Новосельцев отметил посещение Брестской области.

- С Брестской областью мы особенно близки. У Законодательного Собрания Калужской области подписано соглашение о сотрудничестве с Брестским областным Советом депутатов. Договорились о том, что в июне на форуме регионов России и Беларуси в Уфе подпишем конкретный план мероприятий. Предварительно переговорили, что наши дети смогут ездить на экскурсии в Брестскую крепость, а белорусские в Музей Жукова и Музей истории космонавтики.

Брестская область - очень развитый регион. К примеру, в Беларуси он занимает первое место по сельскому хозяйству. Здесь много промышленных предприятий, мебельных производств. Повезло, что у нас есть такой побратим.

Сильные впечатления от посещения Брестской крепости.

Делегация Калужской области возложила цветы к Вечному огню, почтила минутой молчания память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Конечно, это мощное объединяющее наши народы начало - то, что наши предки вместе сражались и погибали, защищая родную землю.

В целом впечатления от поездки положительные. Есть тренд на совместную работу. Белорусы повсеместно обновляют статус своих договоренностей с регионами Российской Федерации. С одних и тех же позиций мы смотрим на происходящие международные, политические события, одинаково их оцениваем. Это основа реализации всех наших планов и совместных проектов, - подытожил Геннадий Новосельцев.

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