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ВЦИОМ опросил калужан на тему будущего Украины и отношения к СВО

Опубликовано: 06.04.2023 14:32 9 1508
ВЦИОМ опросил калужан на тему будущего Украины и отношения к СВО

В четверг, 6 апреля, министр внутренней политики Калужской области Олег КАЛУГИН опубликовал в своем телеграм-канале данные опроса ВЦИОМ.

Социологи опросили жителей региона на тему их отношения в СВО и о будущем Украины.

Согласно этим данным, за сохранение страны как суверенного государства высказались 16%, 8% считают, что страна должна иметь внеблоковый статус. Таким образом за территориальную целостность соседнего государства выступают 24% калужан.

58 % опрощенных высказываются за раздел Украины, но по разным сценариям.

13% считают, что России надо ограничиться присоединением того, что уже присоединено – Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР.

11% уверены, что помимо этих, к России должны быть присоединены Николаевская, Одесская и Харьковская области.

Столько же считают, что к России должна быть присоединена вся страна.

Но большая часть – 23% - уверены, что к России должны присоединиться все области Украины, кроме западных.

К СВО негативно относятся 16%. 75% калужан оценивают спецоперацию положительно.

Полностью же результаты опроса выглядят так:

  • 23% - включить в состав России все регионы Украины кроме западных
  • 16 % - Украина останется целостным суверенным государством
  • 13% - ограничиться присоединением к России четырех субъектов
  • 11% - включить в состав России Николаевскую, Одесскую, Харьковскую области
  • 11% - за присоединение Украины к России
  • 8% - за создание единой внеблоковой Украины
  • 5% - Другое
  • 13% - затруднились ответить

 

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Опубликовано: 06.04.2023 14:32 9 1508
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