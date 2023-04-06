Губернатор Калужской области открыл комментарии в телеграме

Губернатору Калужской области Владиславу Шапше вновь можно оставлять комментарии в телеграм-канале. По состоянию на утро четверга, 6 апреля, такая возможность появилась для всех его подписчиков.

Напомним, комментарии были закрыты 4 апреля из-за спам-атаки.

Комментарии губернатора – популярный способ у калужан пожаловаться на какие-либо проблемы в различных сферах.

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