Прямая линия «Спросите доктора» пройдет в Калуге 7 апреля

Завтра, 7 апреля, на вопросы калужан в редакции газеты «Комсомольская правда – Калуга» будут отвечать врачи – представители самых разных медицинских специальностей.

С 10:00 до 10:50 у вас будет возможность задать интересующие вас вопросы врачу хирургу-колопроктологу Тимуру Акифовичу Шабанову.

у вас будет возможность задать интересующие вас вопросы врачу хирургу-колопроктологу Тимуру Акифовичу Шабанову. С 11:00 до 11:50 на вопросы калужан будет отвечать главный врач Регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф, врач бригады скорой медицинской помощи, хирург 1 категории Анна Николаевна Чернова .

на вопросы калужан будет отвечать главный врач Регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф, врач бригады скорой медицинской помощи, хирург 1 категории . С 13:00 до 13:50 звонков по телефону «прямой линии» и вопросов в чате будет ждать директор Калужского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Амелина Елена Андреевна.

звонков по телефону «прямой линии» и вопросов в чате будет ждать директор Калужского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» С 14:00 до 14:50 свои вопросы вы можете задать заместителю главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Калужского областного клинического онкологического диспансера Илье Вячеславовичу Мохову .

свои вопросы вы можете задать заместителю главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Калужского областного клинического онкологического диспансера . С 16:00 до 16:50 на ваши вопросы ответит главный врач Калужской областной инфекционной больницы (ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД), кандидату медицинских наук Елене Николаевне Алешиной.

Звоните в указанное время по телефону: 8 (4842) 79-04-54.

Прямая трансляция будет вестись в нашей группе «Вконтакте». Присоединяйтесь, задавайте свои вопросы в чате и получайте ответы на них в прямом эфире.

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