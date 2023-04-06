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Прямая линия «Спросите доктора» пройдет в Калуге 7 апреля

Опубликовано: 06.04.2023 11:41 0 364
Прямая линия «Спросите доктора» пройдет в Калуге 7 апреля

Завтра, 7 апреля, на вопросы калужан в редакции газеты «Комсомольская правда – Калуга» будут отвечать врачи – представители самых разных медицинских специальностей.

  • С 10:00 до 10:50 у вас будет возможность задать интересующие вас вопросы врачу хирургу-колопроктологу Тимуру Акифовичу Шабанову.
  • С 11:00 до 11:50 на вопросы калужан будет отвечать главный врач Регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф, врач бригады скорой медицинской помощи, хирург 1 категории Анна Николаевна Чернова.
  • С 13:00 до 13:50 звонков по телефону «прямой линии» и вопросов в чате будет ждать директор Калужского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»  Амелина Елена Андреевна.
  • С 14:00 до 14:50 свои вопросы вы можете задать заместителю главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Калужского областного клинического онкологического диспансера Илье Вячеславовичу Мохову.
  • С 16:00 до 16:50 на ваши вопросы ответит главный врач Калужской областной инфекционной больницы (ГАУЗ КО КОСЦИЗ и СПИД), кандидату медицинских наук Елене Николаевне Алешиной.

Звоните в указанное время по телефону: 8 (4842) 79-04-54.

Прямая трансляция будет вестись в нашей группе «Вконтакте». Присоединяйтесь, задавайте свои вопросы в чате и получайте ответы на них в прямом эфире.

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Опубликовано: 06.04.2023 11:41 0 364
Тэги: общество здравоохранение
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