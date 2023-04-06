В Калужской области 55 человек заразились коронавирусом за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксированы 55 новых случаев коронавируса, сообщили в четверг, 6 апреля, в федеральном оперативном штабе.

В больницу с ковидом попали шесть калужан.

Выздоровели 59 пациентов.

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