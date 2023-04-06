В Калуге аисты прилетели в гнездо, где установлена онлайн-камера

Как мы уже рассказывали, в пригороде Калуги в марте вновь заработала онлайн-камера, установленная в гнезде аистов. Ее третий год подряд устанавливает любитель птиц Дмитрий Покревский.

Утром в четверг, 6 апреля, аисты прилетели в свое гнездо.

Интересно, что два года назад эти аисты также прилетели в свое гнездо 6 апреля.

А в 2022-м прибыли чуть раньше – 5 апреля.

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