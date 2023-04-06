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В Калуге прошла ярмарка вакансий

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.04.2023 08:02 0 905
В Калуге прошла ярмарка вакансий

5 апреля в стенах Института истории и права КГУ студенты встретились с потенциальными работодателями. Для ребят, обучающихся по направлениям судебная и прокурорская деятельность, юриспруденция и таможенное дело была организована ярмарка вакансий. Студенты узнали о требованиях, необходимых навыках и особенностях службы в полиции, Росгвардии, прокуратуре, следственных и судебных органах, Федеральной таможенной службе. Сотрудники центра занятости рассказали о том, как правильно составить резюме, а также о мерах поддержки, на которые могут рассчитывать молодые специалисты. 

Со словами напутствия к будущим юристам обратились Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и первый зампредседателя Гордумы Александр Иванов. 

- Сегодня у вас есть возможность определиться с будущим местом работы, узнать, где вы сможете в полной мере реализовать свои знания и таланты, – подчеркнул Юрий Моисеев. – Вы сможете пообщаться с людьми, работающими в правоохранительных органах, судебной системе, органах государственной власти. Это серьёзная, ответственная работа, требующая высокого уровня подготовки. Уверен, выпускники Калужского государственного университета обладают всеми необходимыми качествами и принесут много пользы нашей стране и родному городу. 

Александр Иванов рассказал студентам о проекте «Моя карьера с «Единой Россией» и новом федеральном законе «О занятости», в котором будут прописаны гарантии трудоустройства выпускников.   

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.04.2023 08:02 0 905
Тэги: городская дума
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