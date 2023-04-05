Мигранты опять начали массово приезжать в Калужскую область

В январе в Калужскую область из других стран приехали 2099 человек, а выехал 931. Миграционный прирост составил 1168 человек, сообщил в среду, 5 апреля, Калугастат.

В прошлом году за аналогичный период уехавших было больше на 182, чем прибывших.

Чаще всего в Калужскую область приезжают граждане Таджикистана, Кыргызстана, Армении и Узбекистана.

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