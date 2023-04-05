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Обновился список самых богатых районов Калужской области

Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 05.04.2023 15:44 1 538
Обновился список самых богатых районов Калужской области

В среду, 5 апреля, Калугастат опубликовал список районов с самыми высокими средними зарплатами в январе нынешнего года. В этой статистики учитываются лишь организации, у которых 15 и более сотрудников.

В лидерах, как и раньше, оказался Обнинск.

Калуга заняла четвертую строчку, пропустив Боровский и Жуковский районы.

Публикуем полный список:

  • Обнинск – 78 325 рублей,
  • Боровский район – 74 224 рубля,
  • Жуковский район – 60 552 рубля,
  • Калуга – 58 916 рублей,
  • Малоярославецкий район – 56 087 рублей,
  • Ферзиковский район – 54 528 рублей,
  • Бабынинский район – 53 307 рублей,
  • Дзержинский район – 52 522 рубля,
  • Кировский район – 46 480 рублей,
  • Козельский район – 43 676 рублей,
  • Людиновский район – 43 599 рублей,
  • Сухиничский район – 42 836 рублей,
  • Тарусский район – 42 761 рубль,
  • Перемышльский район – 42 468 рублей,
  • Куйбышевский район – 41 278 рублей,
  • Ульяновский район – 40 918 рублей,
  • Медынский район – 40 870 рублей,
  • Износковский район – 40 289 рублей,
  • Барятинский район – 39 756 рублей,
  • Мосальский район – 38 534 рубля,
  • Спас-Деменский район – 37 774 рубля,
  • Юхновский район – 36 428 рублей,
  • Жиздринский район – 35 650 рублей,
  • Хвастовичский район – 35 352 рубля,
  • Мещовский район – 34 497 рублей,
  • Думиничский район – 34 044 рубля.

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Дмитрий Ивьев , Фото автора.
Опубликовано: 05.04.2023 15:44 1 538
Тэги: общество зарплата статистика
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