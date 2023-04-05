Обновился список самых богатых районов Калужской области

В среду, 5 апреля, Калугастат опубликовал список районов с самыми высокими средними зарплатами в январе нынешнего года. В этой статистики учитываются лишь организации, у которых 15 и более сотрудников.

В лидерах, как и раньше, оказался Обнинск.

Калуга заняла четвертую строчку, пропустив Боровский и Жуковский районы.

Публикуем полный список:

Обнинск – 78 325 рублей,

Боровский район – 74 224 рубля,

Жуковский район – 60 552 рубля,

Калуга – 58 916 рублей,

Малоярославецкий район – 56 087 рублей,

Ферзиковский район – 54 528 рублей,

Бабынинский район – 53 307 рублей,

Дзержинский район – 52 522 рубля,

Кировский район – 46 480 рублей,

Козельский район – 43 676 рублей,

Людиновский район – 43 599 рублей,

Сухиничский район – 42 836 рублей,

Тарусский район – 42 761 рубль,

Перемышльский район – 42 468 рублей,

Куйбышевский район – 41 278 рублей,

Ульяновский район – 40 918 рублей,

Медынский район – 40 870 рублей,

Износковский район – 40 289 рублей,

Барятинский район – 39 756 рублей,

Мосальский район – 38 534 рубля,

Спас-Деменский район – 37 774 рубля,

Юхновский район – 36 428 рублей,

Жиздринский район – 35 650 рублей,

Хвастовичский район – 35 352 рубля,

Мещовский район – 34 497 рублей,

Думиничский район – 34 044 рубля.

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