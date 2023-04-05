Обновился список самых богатых районов Калужской области
В среду, 5 апреля, Калугастат опубликовал список районов с самыми высокими средними зарплатами в январе нынешнего года. В этой статистики учитываются лишь организации, у которых 15 и более сотрудников.
В лидерах, как и раньше, оказался Обнинск.
Калуга заняла четвертую строчку, пропустив Боровский и Жуковский районы.
Публикуем полный список:
- Обнинск – 78 325 рублей,
- Боровский район – 74 224 рубля,
- Жуковский район – 60 552 рубля,
- Калуга – 58 916 рублей,
- Малоярославецкий район – 56 087 рублей,
- Ферзиковский район – 54 528 рублей,
- Бабынинский район – 53 307 рублей,
- Дзержинский район – 52 522 рубля,
- Кировский район – 46 480 рублей,
- Козельский район – 43 676 рублей,
- Людиновский район – 43 599 рублей,
- Сухиничский район – 42 836 рублей,
- Тарусский район – 42 761 рубль,
- Перемышльский район – 42 468 рублей,
- Куйбышевский район – 41 278 рублей,
- Ульяновский район – 40 918 рублей,
- Медынский район – 40 870 рублей,
- Износковский район – 40 289 рублей,
- Барятинский район – 39 756 рублей,
- Мосальский район – 38 534 рубля,
- Спас-Деменский район – 37 774 рубля,
- Юхновский район – 36 428 рублей,
- Жиздринский район – 35 650 рублей,
- Хвастовичский район – 35 352 рубля,
- Мещовский район – 34 497 рублей,
- Думиничский район – 34 044 рубля.
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