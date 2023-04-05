В Калуге открылся форум «Я волонтёр ОКСУ»

В каждом филиале Образовательного консорциума «Среднерусский университет» созданы волонтёрские центры. Студенты проводят работу по патриотическому, экологическому, информационному и социальному направлениям. На первый межрегиональный форум «Я волонтёр ОКСУ» собрались студенты филиалов Среднерусского университета из Москвы, Калуги, Тулы, Обнинска, Брянска и Серебряных прудов. Волонтёры обменялись опытом, рассказали о своих достижениях, обсудили дальнейшие планы и направления сотрудничества.

Приветствовал собравшихся Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев:

- В период пандемии волонтёры пришли на помощь нуждающимся, разносили лекарства, помогали врачам и пожилым людям. С началом специальной военной операции волонтёры оказывают всестороннюю помощь нашим военным и мирным жителям. Волонтёрство и добровольчество постепенно становятся неотъемлемой частью нашей жизни, в Калуге всё больше людей присоединяется к волонтёрскому движению. Уверен, что ваш позитивный настрой и стремление совершать добрые поступки поможет вам найти своё место в жизни и самореализоваться. Желаю дальнейших успехов и плодотворной работы!

В Калуге на базе Института управления, бизнеса и технологий и колледжа управления и бизнеса работают два волонтёрских центра, объединивших порядка ста молодых калужан.

Особое внимание уделяется помощи животным, в частности, приюту «Душа бродяги», и экологическому волонтерству. Работа проводится не только в Калуге, но также в Кирове и Людиново.

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