Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
Клиника года История Калуги Паводок Статьи

В Калуге открылся форум «Я волонтёр ОКСУ»

Опубликовано: 05.04.2023 15:30 0 180
В Калуге открылся форум «Я волонтёр ОКСУ»

В каждом филиале Образовательного консорциума «Среднерусский университет» созданы волонтёрские центры. Студенты проводят работу по патриотическому, экологическому, информационному и социальному направлениям. На первый межрегиональный форум «Я волонтёр ОКСУ» собрались студенты филиалов Среднерусского университета из Москвы, Калуги, Тулы, Обнинска, Брянска и Серебряных прудов. Волонтёры обменялись опытом, рассказали о своих достижениях, обсудили дальнейшие планы и направления сотрудничества.

Приветствовал собравшихся Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев:  

- В период пандемии волонтёры пришли на помощь нуждающимся, разносили лекарства, помогали врачам и пожилым людям. С началом специальной военной операции волонтёры оказывают всестороннюю помощь нашим военным и мирным жителям. Волонтёрство и добровольчество постепенно становятся неотъемлемой частью нашей жизни, в Калуге всё больше людей присоединяется к волонтёрскому движению. Уверен, что ваш позитивный настрой и стремление совершать добрые поступки поможет вам найти своё место в жизни и самореализоваться. Желаю дальнейших успехов и плодотворной работы!

В Калуге на базе Института управления, бизнеса и технологий и колледжа управления и бизнеса работают два волонтёрских центра, объединивших порядка ста молодых калужан. 

Особое внимание уделяется помощи животным, в частности, приюту «Душа бродяги», и экологическому волонтерству. Работа проводится не только в Калуге, но также в Кирове и Людиново.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Опубликовано: 05.04.2023 15:30 0 180
Тэги: городская дума
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников предложил собрать все парковые скульптуры Калуги советского периода в сквере Ленина и создать там парк советского периода. А что вы думаете по этому поводу? 
Всего проголосовало: 523
Новости партнеров
Можно ли кормить кошку без зубов сухим кормом?
Что включает в себя волейбольная форма
Чем выгодно сотрудничество с маркетинговым агентством

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected].kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru