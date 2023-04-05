Калужане стали меньше ходить в магазины и больше тратить на ЖКХ

За первые два месяца года оборот розничной торговли в Калужской области составил 40,87 миллиарда рублей. Это на 6,6% меньше, чем было в январе-феврале 2022-го, сообщает в отчете Калугастата.

На продукты калужане потратили меньше на 3,6%, на непродовольственные товары – на 9,7% меньше. Продажи на ярмарках упали на 3,4%.

В кафе и ресторанах жители Калужской области снизили траты на 1,8%.

А вот объем платных услуг увеличился на 1,1%. Среди них в первую очередь коммунальные платежи, связь, медицина, транспорт и другие.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.