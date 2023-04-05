В Калуге прошли массовые проверки мигрантов
В среду, 5 апреля, калужская полиция сообщила об итогах массовых проверок мигрантов, которые проходили при участии Росгвардии.
В отделение доставили 41 человека.
В итоге было составлено 32 административных протокола. В девяти случаях – за нарушение режима пребывания в России, в 23 – за незаконную работу.
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