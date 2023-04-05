В Калуге пройдет прямая линия «Спросите доктора»

7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. По традиции в этот день в нашей редакции собираются врачи из разных медицинских учреждений Калуги, которые в течении дня отвечают на вопросы наших читателей.

В эту пятницу на ваши вопросы будут отвечать главный врач Регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф, врач бригады скорой медицинской помощи, хирург 1 категории Анна Николаевна Чернова, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Калужского областного клинического онкологического диспансера Илья Вячеславович Мохов, врач хирург-колопроктолог Тимур Акифович Шабанов, а также представители от Страховой компании СОГАЗ-Мед.

Вопросы можно задавать по телефону: (4842) 79-04-54.

Прямая трансляция будет вестись в нашей группе «Вконтакте». Присоединяйтесь, задавайте свои вопросы в чате и получайте ответы на них в прямом эфире!

Полный список участников и время проведения прямой линии будет опубликован в ближайшее время.

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