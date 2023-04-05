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Депутаты Городской Думы Калуги купили УАЗ для мобилизованных

Опубликовано: 05.04.2023 12:59 0 614
Депутаты Городской Думы Калуги купили УАЗ для мобилизованных

Депутаты Городской Думы Андрей Беккер, Карп Диденко, Роман Захаров, Яков Казацкий, Андрей Нефёдов, Максим Платов и Леонид Чижов за счёт личных средств приобрели автомобиль УАЗ для мобилизованных калужан.

- Мы продолжаем оказывать помощь калужанам, принимающим участие в специальной военной операции. За свой счёт депутаты Гордумы приобрели и подготовили автомобиль УАЗ, сегодня мы передали машину командиру подразделения, в котором проходят службу наши ребята. Калужане поддерживают своих земляков и всех, кто приближает нашу победу, – прокомментировал Глава городского самоуправления Юрий Моисеев.  

Как рассказал Карп Диденко, машина была доработана для использования в полевых условиях в зоне специальной военной операции: 

- Заменили всю подвеску, колеса, доработали ходовую часть, покрасили в камуфляжную расцветку. Машина полностью готова, пусть она послужит верой и правдой нашим ребятам!

- Это уже не первый автомобиль, который мы приобрели для участников СВО, – рассказал Андрей Нефедов. –  Очень удачно, что в эти дни в Калуге находился Дмитрий – командир артиллерийского подразделения, в котором служат наши мобилизованные земляки. Он тренировал наших ребят в учебном центре в Ногинске и вместе с ними участвует в боевых действиях. Калужане в надёжных руках, Дмитрий прошёл много войн, имеет большой боевой опыт и уверен в нашей победе. 

- Наш дивизион укомплектован жителями Калуги и области, мы постоянно чувствуем поддержку земляков. Снабжение у нас хорошо налажено, бойцы обеспечены всем необходимым, но в полевых условиях всегда есть потребность в бытовых мелочах, – рассказал Дмитрий. – Кроме того автомобили – это тот транспорт, которого всегда не хватает в зоне боевых действий. От себя лично и от всех бойцов подразделения хочу поблагодарить депутатов и всех калужан за оказанную помощь.

Депутат Андрей Беккер передал военным гуманитарный груз от жителей своего избирательного округа – продукты и тёплые вещи.

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Опубликовано: 05.04.2023 12:59 0 614
Тэги: городская дума
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