В Калужской области 43 новых случая коронавируса зафиксированы за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксированы 43 новых случая коронавируса, сообщили в среду, 5 апреля, в федеральном оперативном штабе.

В больницу с ковидом попали девять калужан.

Выздоровели 57 пациентов.

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