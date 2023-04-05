В Калужской области 43 новых случая коронавируса зафиксированы за сутки
За последние сутки в Калужской области зафиксированы 43 новых случая коронавируса, сообщили в среду, 5 апреля, в федеральном оперативном штабе.
В больницу с ковидом попали девять калужан.
Выздоровели 57 пациентов.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!