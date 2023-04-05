Улыбайтесь смелее!

Голливудская улыбка, конечно же, подразумевает безупречное состояние и цвет зубов. Как этого добиться?

Первое и главное правило — ​чистить зубы два раза в день, утром и вечером. Однако бывают случаи, когда поход к стоматологу неизбежен и тут сразу встаёт вопрос: к кому идти? Хорошо, если есть уже свой, проверенный врач, в кресло к которому можно сесть без страха. А если такого нет? Тут уж нужно доверять клинике с длительной, прозрачной и положительной историей.

Одна из них — ​стоматологическая клиника доктора Полётова. Открылась клиника в 2016 году благодаря таланту и работоспособности стоматолога-­ортопеда Сергея Полётова.

Нынешний генеральный директор клиники приехал в Калугу из Москвы в 2010 году. Поначалу работал обычным врачом в лечебных учреждениях, зарекомендовал себя как хороший специалист, но через некоторое время решил, что для того, чтобы делать своё дело на отлично, чтобы полностью отвечать за свой труд, необходимо создавать свою клинику. Так и поступил. Официальная лицензия была получена в 2016 году, и эта дата стала точкой отсчёта чрезвычайно востребованного сегодня стоматологического лечебного заведения.

— В арсенале нашей клиники имеется всё необходимое оборудование для эффективного лечения и протезирования зубов, — ​рассказывает Сергей Полётов. — ​В последние годы увеличился спрос на цифровую стоматологию, и мы, конечно, стараемся идти в ногу со временем. Сегодня мы предлагаем нашим пациентам лечение каналов с использованием немецкого микроскопа. Наш врач-­терапевт каждые полгода проходит обучение и повышает свою квалификацию у знаменитых московских врачей. Мы прилагаем все усилия, чтобы прежде всего сохранить пациенту зуб. И лишь если все способы лечения не дали должных результатов, отправляем на удаление. В ортопедии у нас тоже есть что предложить нашим пациентам: на смену слепкам пришёл специальный сканер, которым точно и безболезненно сканируется вся полость рта для дальнейшего протезирования. Это комфортнее и быстрее. Люди, пришедшие к нам однажды, в дальнейшем именно к нам идут и советуют своим знакомым. С самого начала обращения в нашу клинику мы стараемся подружиться с нашими пациентами, понять их потребности, развеять страхи. Вежливость, честность и открытость — ​наш девиз.

Консультации в клинике бесплатные. Запись происходит по телефону: 8 (4842) 541–661, но с острой болью принимают здесь сразу.

— Мы относимся к своей работе очень ответственно — ​врач должен быть максимально квалифицирован, вежлив. Многие наши пациенты забыли, что такое страх в кабинете стоматолога, — ​поясняет генеральный директор, — ​мы всегда рады нашим постоянным пациентам, как старым друзьям, и наши двери всегда открыты для новых пациентов, которым мы обязательно постараемся помочь. Приходите!

Г. Калуга, ул. Степана Разина, д. 36, пом. 3.

Тел.: (4842) 541-661.

https://poletov-dent.ru/

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

ООО «Стоматологическая клиника доктора Полётова».

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