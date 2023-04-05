В Калуге выпустили на улицу восемь аистов, зимовавших в центре реабилитации
Во вторник, 4 апреля, в калужском центре реабилитации диких животных «Феникс» выпустили в открытый уличный вольер восемь аистов, которые зимовали в городе из-за проблем со здоровьем.
Три птицы сразу же начали летать. Остальные пока осматривают территорию.
Все аисты могут вернуться в дикую природу.
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