В Калуге выпустили на улицу восемь аистов, зимовавших в центре реабилитации

Во вторник, 4 апреля, в калужском центре реабилитации диких животных «Феникс» выпустили в открытый уличный вольер восемь аистов, которые зимовали в городе из-за проблем со здоровьем.

Три птицы сразу же начали летать. Остальные пока осматривают территорию.

Все аисты могут вернуться в дикую природу.

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