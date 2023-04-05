В Калуге призовут в армию 400 человек

В Калуге стартовал весенний призыв в армию. На срочную службу должны призвать 400 человек, сообщил в среду, 5 апреля, городской голова Дмитрий Денисов.

- Познакомился с призывниками, парни настроены бодро, ответственно, - рассказал Денисов, который является председателем призывной комиссии.

В предыдущие годы весной в армию из Калуги забирали также по 400 человек.

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