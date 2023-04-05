В Калужской области нашли живыми двух пропавших женщин

Утром в среду, 5 апреля, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» сообщил, что завершены поиски двух женщин, об исчезновении которых стало известно накануне.

Калужанок нашли живыми.

В деревне Зимницы Перемышльского района искали 72-летнюю женщину. В Калуге – также 72-летнюю пенсионерку.

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