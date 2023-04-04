Губернатор Калужской области закрыл комментарии в телеграме из-за атаки ботов

Во вторник, 4 апреля, губернатор Калужской области Владислав Шапша закрыл комментарии на своем канале в телеграме.

- В связи с массовой спам атакой украинских ботов временно закрываю комментарии в ТГ-канале, - пояснил он. - Вы можете оставлять ваши вопросы в ВК и ОК.

Ранее в этот день Шапша комментировал новость о якобы дроне-разведчике в небе над Калугой.

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