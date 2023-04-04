Губернатор Калужской области закрыл комментарии в телеграме из-за атаки ботов
Во вторник, 4 апреля, губернатор Калужской области Владислав Шапша закрыл комментарии на своем канале в телеграме.
- В связи с массовой спам атакой украинских ботов временно закрываю комментарии в ТГ-канале, - пояснил он. - Вы можете оставлять ваши вопросы в ВК и ОК.
Ранее в этот день Шапша комментировал новость о якобы дроне-разведчике в небе над Калугой.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!