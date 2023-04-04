В Калужской области 31 новый случай коронавируса зафиксирован за сутки
За последние сутки в Калужской области зафиксирован 31 новый случай коронавируса, сообщили во вторник, 4 апреля, в федеральном оперативном штабе.
В больницу с ковидом попали три калужанина.
Выздоровели 62 пациента.
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