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4 апреля родился Михаил Орлов, владелец Милятинского стекольного завода

Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 04.04.2023 08:04 0 98
4 апреля родился Михаил Орлов, владелец Милятинского стекольного завода

Продолжаем рубрику «Этот день в истории».

Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату.

Сегодня – 4 апреля.

1788 – родился Михаил Федорович Орлов (4.04.1788 – 31.03.1842), участник Отечественной войны 1812 года, декабрист. 21 декабря 1825 года в Москве был арестован по обвинению в участии в заговоре декабристов. Позднее сослан на жительство в имение Милятино Мосальскго уезда Калужской губернии. Унаследовав от отца Милятинский стекольный завод, он превратил его в один из лучших в России того времени.

1849 – открыта Сберегательная касса при Калужском приказе общественного призрения. По числу и величине вкладов первое место занимали чиновники, затем - военнослужащие, лица духовного звания. Это первая касса Сбербанка России в Калуге (Кредит братьев Раковых Михаила и Петра - прим.ред.). Начинают открываться ссудные и сберегательные кассы, кредитные товарищества, земские и волостные кассы, отдельные "общества сбережения".

1895 – скончался предшественник Ивана Козьмича Ципулина городской голова Свечников Василий Сергеевич (27.08.1879  — 4.04.1885). Именно он начал работу по телефонизации Калуги, но довести начатое дело до конца ему не довелось.

1904 – скончался Иван Данилович Четыркин (1846 – 1904). Он был родом из дворян Смолеской губернии. Именно там, в возрасте 22 лет, он и начал свою педагогическую деятельность, но с 1883 Иван Данилович становится и остается до конца жизни учителем русского языка и словесности в Калужской мужской гимназии. Пораллельно он был председателем педагогического совета частной гимназии Александры Саловой. С 1897 по 1904 был председателем КУАК (Калужской Ученой Архивной Комиссии - прим.ред.). Иван Четыркин внес большой вклад в археологическое изучение Калужской губернии. Им  проводилось обследование Калуги и ее окрестностей, а также некоторых уездов губернии с целью составления археологической карты.

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Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 04.04.2023 08:04 0 98
Тэги: история калуги
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