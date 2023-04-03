В Калуге Ока за сутки опустилась на 74 сантиметра

В Калужской области начал стремительно снижаться уровень воды в крупных реках. Новые данные в понедельник, 3 апреля, опубликовало региональное ГУ МЧС.

Ока в Калуге опустилась на 74 сантиметра, Угра в Товарково – на 95 сантиметров, Протва в Спас-Загорье – на 57 сантиметров, Жиздра в Козельске – на 24 сантиметра.

Как рассказали на планерке в городской управе, в Калуге пока остается подтопленным только мост через Терепец в районе улицы Михайловской.

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