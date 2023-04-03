Вода ушла с затопленных участков в Полотняном Заводе
В Калужской области уровень воды во всех крупных реках продолжает снижаться.
В понедельник, 3 апреля, региональное ГУ МЧС рассказало, что вода ушла с приусадебных участков в поселке Полотняный Завод Дзержинского района.
Ранее сообщалось о подтоплениях в этом населенном пункте из-за разлива реки Суходрев.
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