Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Калужской области снизилась на 9,3%

За неделю, с 27 марта по 2 апреля, в Калужской области зафиксированы 4 случая гриппа и 6398 заболевших ОРВИ. Такие данные в понедельник, 3 апреля, опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

Гриппом болели только в Калуге. Среди пациентов трое взрослых и один ребенок.

По ОРВИ заболеваемость превышает эпидемический порог на 4,9%.

В больницы попали 50 калужан.

На дистанционное обучение перевели один класс в калужском лицее №36.

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