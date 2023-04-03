Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Калужской области снизилась на 9,3%
За неделю, с 27 марта по 2 апреля, в Калужской области зафиксированы 4 случая гриппа и 6398 заболевших ОРВИ. Такие данные в понедельник, 3 апреля, опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.
Гриппом болели только в Калуге. Среди пациентов трое взрослых и один ребенок.
По ОРВИ заболеваемость превышает эпидемический порог на 4,9%.
В больницы попали 50 калужан.
На дистанционное обучение перевели один класс в калужском лицее №36.
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