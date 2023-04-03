В Калуге распустились маргаритки и подснежники
В понедельник, 3 апреля, температура воздуха в Калуге повысилась до +10.
Резкого потепления синоптики пока не прогнозируют, но весна берет свое.
Наша читательница прислала фото из СНТ Заокское в Калуге, которое расположено рядом со строящимся кампусом Бауманского университета в Пучково. Там уже вовсю цветут маргаритки и подснежники.
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