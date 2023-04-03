В машинах жителей Калужской области будут искать оружие и взрывчатку

В понедельник, 3 апреля, на заседании правительства Калужской области обсудили тему подготовки к предстоящим майским праздникам.

Уже в конце апреля будут усилены меры безопасности. МЧС перейдет на режим повышенной готовности на период с 29 апреля по 10 мая.

Сотрудники ДПС будут проверять автомобили, чтобы не допустить незаконного провоза оружия и взрывчатки.

Патрули полиции приблизят к местам проведения массовых мероприятий.

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