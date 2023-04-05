Куратор с сопровождением «24/7» и максимальный сервис в авторской стоматологии Калуги

Кураторы клиники станут вашей поддержкой на протяжении всего лечения

С 2019 года в Калуге работает первая авторская стоматология – ORLOVSKY DENTAL CENTER Правобережье, где созданы все условия для лечения на современном оборудовании с использованием мировых практик.

ORLOVSKY DENTAL CENTER на Правобережье – это сильная команда профессионалов и лечение зубов по самым высоким стандартам.

Стоматологические проблемы любой сложности виртуозно решаются врачами клиники: лечение кариеса под микроскопом, высокоточная имплантация под увеличением, эстетическое преображение улыбки. Современное, функциональное оснащение и профессионализм докторов позволяют проводить различные виды стоматологической реабилитации пациентов.

Пациенты ценят высокий уровень и качество лечения, поэтому для решения любых проблем обращаются в ORLOVSKY DENTAL CENTER Правобережье.

Калужане выбирают авторскую стоматологию, потому что здесь чувствуют себя уютно, спокойно, а на прием идут с полным доверием.

Признание калужан – это заслуга не только врачей-профессионалов и оборудования высокого класса, немалую роль в этом играет индивидуальное сопровождение, ведь именно эта клиника - первая в Калуге ввела персональное кураторство для своих пациентов.

Куратор или координатор лечения – это человек, задача которого создать максимальный сервис для пациентов в клинике. Это личный помощник, ангел-хранитель или говоря простым языком “мама” для пациента, который всегда “24/7” на связи, в беде, горе и радости.

Сопровождение и психологическая поддержка в лечении

Персональный куратор, являясь как бы проводником между доктором и пациентом, берет на себя функции координирования всего процесса лечения. Зная ваш личный план лечения, он точно помнит, в какой последовательности и к кому именно пригласить вас для проведения всех необходимых стоматологических процедур, следит, чтобы вы не упустили ни одного важного этапа. Это особо важно, когда предстоит сложное комплексное командное лечение, где задействовано множество специалистов (терапевт, ортопед, хирург, ортодонт и др.)

Искренне заботясь о пациентах, личный помощник даст исчерпывающие ответы на все возникающие вопросы. Простым и понятным языком, а не сложными медицинскими терминами всегда постарается объяснить, какой этап лечения вам предстоит пройти и для чего он необходим.

Он простым и понятным языком пояснит значение результатов диагностики, поможет решить вопрос с оплатой лечения, подобрав оптимальные для вас условия. Подберет команду докторов, учитывая все ваши пожелания и индивидуальные особенности, а также практически “проведет вас за руку” на всех этапах пути к вашей новой идеальной улыбке.

С куратором пациенты авторской стоматологии могут поговорить обо всем, что волнует. То, что пациент не всегда скажет доктору, он всегда может сказать своему куратору.

Внимание к деталям

Очень важная и интересная деталь в ORLOVSKY DENTAL CENTER Правобережье — это то, что врачи не владеют информацией о финансовой составляющей лечения и стоимости всех услуг, эта часть целиком лежит на кураторах. Такой подход, по мнению руководства центра, позволяет докторам не думать о деньгах, а быть сфокусированным непосредственно на самом процессе лечения пациента, чтобы сделать его максимально эффективным.

Также, если вы хотите максимально выгодно пролечиться в клинике, куратор будет вашим лучшим помощником, ведь он знает все актуальные акции, скидки, специальные предложения, а также поможет оформить беспроцентную рассрочку.

Результат работы куратора – стоматолог сосредоточен на лечении, с него снята необходимость вести расчет стоимости и искать окошко для записи, а пациент получает улыбку, о которой мечтал, без стрессов и лишних хлопот.

В ORLOVSKY DENTAL CENTER Правобережье работают два куратора, которые разбираются в стоматологии не хуже врачей.

— Для кураторства важно работать с душой, относиться к своим пациентам с заботой и пониманием, – рассказывает куратор клиники Евгения Пак. – Я психолог по образованию, это помогает мне установить контакт и успокоить даже самых тревожных пациентов.

Дополнительно прошла полугодовое обучение по стоматологии, это помогает разобраться в самых сложных планах лечения и перевести все термины для калужан на простой язык, – поясняет Евгения.

— С 18 лет я попала в медицину и очень полюбила эту сферу. Мне нужно помогать людям, именно за этим к нам и приходят, – рассказывает куратор клиники Ксения Лобода.

– Я каждый день общаюсь с людьми и помогаю им взглянуть на мир стоматологии другими глазами, прошла не одно повышение квалификации.

Возможность провести за руку своих пациентов от начала лечения до конца, помочь им сделать правильный выбор, быть на связи в любых обстоятельствах меня вдохновляет. Я счастлива видеть их улыбки, радость от того, что преображается и меняется их жизнь в целом, – завершает Ксения.

ORLOVSKY DENTAL CENTER Правобережье – это не только стоматологи-профессионалы и комплексное современное оборудование для качественного лечения, но и забота о пациенте, искреннее желание помочь, снять проблемы с его плеч, сделать пребывание в клинике максимально комфортным.

Наши контакты:

248033, г. Калуга, ул. Фомушина, д. 13 (правый берег).

+7 (910) 709-86-08 (WhatsApp)

Тел.: +7 (4842) 21-22-81.

Ежедневно с 8:00 до 21:00.

Наш сайт: orlovskydental.ru

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Реклама. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

ООО «Центр стоматологии Орловских».

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