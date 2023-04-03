Новая смерть от коронавируса зафиксирована в Калужской области

За последние сутки в Калужской области зафиксированы 19 новых случаев коронавируса, сообщили в понедельник, 3 апреля, в федеральном оперативном штабе.

Умер один человек. Это вторая смерть за текущий год.

В больницу с ковидом попали два калужанина.

Выздоровели 63 пациента.

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