Владислав Шапша встретился с Александром Лукашенко

Утром в понедельник, 3 апреля, во время рабочего визита в Минск губернатор Калужской области Владислав Шапша встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Речь шла об экономических связях нашего региона и этого соседнего с Россией государства.

Лукашенко рассчитывает, что Беларусь и Калужская область нарастят объем взаимной торговли до миллиарда долларов, сообщает информагентство БЕЛТА. В прошлом году, к примеру, было 654 миллиона.

Беларусь поставляла в Калужскую область металлоконструкции, мебель, молочку, нефтепродукты, изделия из цемента, бетона и искусственного камня.

Наш регион экспортировал продукцию химической промышленности, корма для животных, телевизоры, мониторы, пылесосы, пиво, автомобили и другие товары.

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