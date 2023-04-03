В Калуге срочно ищут доноров крови для двоих пациентов

В понедельник, 3 апреля, волонтеры опубликовали информацию о поиске доноров крови для двоих пациентов, которые проходят лечение в больницах Калуги.

Вячеславу Волкову, находящемуся в гематологическом отделении областной больницы нужны тромбоциты 3 группы крови.

А Сергей Корзимов сообщил, что его маме, которая также лечится в Анненках, нужна кровь первой положительной группы.

Станция переливания крови в Калуге работает на улице Горького, 71 по будням.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.