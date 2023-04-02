В Калуге скончался журналист Александр Трусов

В Калуге на 69 году жизни скончался журналист «Калужской недели» Александр Трусов. Об этом в воскресенье, 2 апреля, сообщили в пресс-службе городской управы.

- Выражаем соболезнования родным и близким, - говорится в сообщении администрации. - Светлая ему память.

Дата прощания пока не определена.

Трусов был членом союза журналистов России, последние 15 лет проработал в «Калужской неделе».

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.